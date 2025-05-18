Трое школьников Алтая совершили групповое изнасилование одноклассницы и сняли инцидент на камеру Ирина ВальковаШкольники города Яровое Алтайского региона оказались причастны к чудовищному преступлению — тройственному изнасилованию ученицы пятого класса, произошедшему в апреле текущего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии