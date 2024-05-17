ФОТО: АГН "МОСКВА" АНДРЕЙ ПЕРЛА ОПАСНАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ ЗАПАДА: РУССКИМ ПРОДАЮТ ПОЗОРНЫЙ МИР, СЦЕНАРИЙ НАПИСАН 120 ЛЕТ НАЗАД Каждый, кто призывает сегодня "сыграть вничью" в войне с Западом, — не более и не менее, чем открытый враг.