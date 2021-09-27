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США требуют увеличить объем транзита российского газа через Украину

США требуют увеличить объем транзита российского газа через Украину

Строительство газопровода «Северный поток – 2» стало неким раздражителем, который заставил напрячься не только руководство Украины, но и руководство Соединенных Штатов, формально не имеющих к данному проекту никакого отношения В соответствии с законами жанра, реализации данного мероприятия препятствовали как могли, так как по факту введения нового трубопровода в эксплуатацию Украина теряет деньги за транзит российского газа в Европу, а США теряют перспективный и стабильный рынок, так как покупать газ из Америки при наличии возможности брать в нужных объемах газ из России рациональные европейцы наверняка уже не будут.

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Наталья Гордеева
Каждый кулик должен сидеть в своем болоте. Когда нет Главы Государства всё так и получается, что кто то должен ведь управлять Россией Матушкой! А ведь это очень серьезный вопрос!!!. Пока у нас верхушки приватизируют все наши Государственные ресурсы- никому дела нет по вопросу сбережения, по вопросу получения прибыли в Государственный Бюджет, и нет дела тем более до пенсионеров и инвалидов, которые сегодня со своими 12 т. р. не могут один раз пролечится в санатории, как это было в Советское время.
Владимир Курюкин
Борщ варить то научилась? Учись, поможет в дальнейшем и не старайся казаться тупее чем есть на самом деле. А пенсии надо было зарабатывать в свое время, а не лясы точить в конторах или полы мыть, кто как потопал, так сейчас и лопает.
Алекс ZLOYBOY
Почему какие-то пиндосы "требуют" увеличить прохождение газа через хохлов? У них есть газопросод канада-сша... Россия сильно попросит уменьшить прохождение газа там... И чо? Где канада и где мы? Где хохлы и где пиндосы? Мы тут сами не разберёмся? Чо они там курят? Путин сказал: Будет эконом.выгодно - будем гнать... Не закрыть ли подобную тему раз и навсегда?... Идиотизм крепчал...
Сережа Хороший
Виталий Винокуров
Очередной идиот из США показал, что голова его пуста, на чердаке никого нет кроме выгоды очередного тупого американца. Страна бандитов, убийц и их прихлебателей.
Nikita Kopitov
Байден, за доходы сыночка беспокоится, похоже папке пожаловался, что дебит с кредитом сходиться перестают
Владимир Сиденко
"...Хохштейн (похоже тоже иудей) потребовал от России увеличить поставки газа через Украину..." Требовать он будет у жены. Не представляю, как бы это Гитлер требовал в годы ВОВ требовать от Сталина увеличения поставок нефтепродуктов для танков и самолетов. А нацист Зеленский считающий Россию агрессором, с помощью США, кажется переплюнул Адольфа.
Евгений Шаранхаев
Интересное кино! СП - 2 будет конкурировать с СПГ из США, который они не хотят поставлять в Европу из-за более высоких цен в ЮВА. И где собака порылась?
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Да биржа и биржевики у них под контролем , у них есть рычаг влияния . И если мы сейчас так резко повысим цены , то Европа потеряет к нам интерес и встанет перед выбором , иметь ли дело с игроком не из их команды , лучше чуть переплатить , чем продолжать давление на Россию , а от СП-2 можно тогда и отказаться .
Евгений Шаранхаев
Да американцы то всё равно повезут свой газ в Азию по 3000 долларов, а не в Европу по 1000. Американцы уже возили в Европу СПГ, но брали они его в Саббете.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Беда в другом , они сейчас начнут закупать наш газ сжиженный на Ямале и возить по всему миру продавать по спекулятивной цене , получая сверх прибыли в три -четыре как минимум раза больше чем сам газ у нас по договорным контрактам c Европой , не прилагая ни какого труда по добыче , а наши будут корячится на добыче и продавать по $ 262 ещё поставляя за 8 тыс. км по трубам .
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Они уже продавали его на Украину
Владимир Курюкин
Пусть у конца своего требует, что бы сутками стоял, удовлетворенней будет и другие желания пропадут
Александр Трофимов
Пиндосы обещали полностью удовлетворить потребности Европы в газе, а теперь отказываются и продают газ в Азию по более высоким ценам и ещё требуют продавать газ в Европу Россию по заниженным ценам. Раз обещали пусть сами снабжают Европу. Требовать, что-то от России эти ублюдки могут только у своих капиталистов
Dzofrei Mironte
Странно звучит, ТРЕБУЮТ....с какого бодуна????
Dzofrei Mironte
В ответ Россия требует от США съебаться из Чёрного моря...
Сергей Михайлюк
А что, если Россия будет требовать от США увеличить поставки сжиженного газа из США в Европу? Ведь обещали они это Европе.
Владимир Петросов
США говно кушает большой ложкой.

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