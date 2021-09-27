США требуют увеличить объем транзита российского газа через Украину

Строительство газопровода «Северный поток – 2» стало неким раздражителем, который заставил напрячься не только руководство Украины, но и руководство Соединенных Штатов, формально не имеющих к данному проекту никакого отношения В соответствии с законами жанра, реализации данного мероприятия препятствовали как могли, так как по факту введения нового трубопровода в эксплуатацию Украина теряет деньги за транзит российского газа в Европу, а США теряют перспективный и стабильный рынок, так как покупать газ из Америки при наличии возможности брать в нужных объемах газ из России рациональные европейцы наверняка уже не будут.