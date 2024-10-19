Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Девушка пожаловалась на кассовый терминал, который попросил 20% чаевых

Девушка пожаловалась на кассовый терминал, который попросил 20% чаевых

А вы оставляете чаевые? Если да, то кому? А если нет, то не гложет ли вас чувства стыда? Кто-то спешит уйти из заведения, прежде чем официант откроет книжечку с деньгами, а кто-то честно отсчитывает минимум 10% от чека.

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