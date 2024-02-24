"Много сделано". Как лидер алтайских профсоюзов съездил в Луганск и что он там увидел

Представители краевого объединения профсоюзов провели в Луганской Народной Республике два дня и встретились со своими коллегами, студентами и военными Председатель краевого объединения профсоюзов Иван Панов посетил Луганск и Славяносербский район ЛНР.
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