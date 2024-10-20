UPDATE: Сайт ЦИК восстановлен

23:26 // Спустя 20 минут сайт ЦИК восстановлен. Причина его падения пока не известна. 23:07 // Через два часа после закрытия избирательных участков обнародован сайт Центральной избирательной комиссии, на котором объявлены предварительные результаты выборов президента Республики Молдова и конституционного референдума, перестал работать.