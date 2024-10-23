Атакован Крым, по ДНР прилетела сотня бомб Всеми силами противник пытается сбить политические успехи России – в дни проведения саммита БРИКС поставлена задача, как минимум, испортить настроение непрекращающимися атаками, как максимум, устроить теракт, способный оттянуть на себя всё внимание и в нашей стране, и в мире.