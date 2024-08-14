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Глава Росмолодёжи освобождена от должности

Михаил Мишустин освободил от должности главу Росмолодёжи Ксению Разуваеву. Сообщает Интерфакс. Временно исполняющий обязанности главы ведомства назначен Денис Аширов, который ранее был заместителем руководителя организации.

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