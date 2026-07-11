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Авторадио

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В Госдуме объяснили, как получить перерасчет за коммунальные услуги при отъезде

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон напомнил, что отъезд в отпуск или на дачу более чем на пять дней дает россиянам законное основание попросить перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги.

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