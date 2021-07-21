Работающие пенсионеры дождались перерасчета: 279 рублей на старость. Почему пожилым трудящимся не хотят индексировать пенсию

Последние новостиБизнес и финансыРаботающие пенсионеры дождались перерасчета: 279 рублей на старость. Почему пожилым трудящимся не хотят индексировать пенсию Ну вот и работающие пенсионеры дождались своего часа. Точнее — месяца: в августе их пенсии немного подрастут.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛВ первую очередь перестать платить вообще пенсии чиновникам и политикам... Пусть свои кубышки откупоривают... Лишить их всех льгот, привилегий и неприкосновенности, проезд платный на общественном транспорте, ни каких персоналок... Кто ведет ЖОЗ пусть на роликах на работу ездят... Зарплаты чиновникам и политикам сделать среднюю по России и тоже без льгот, привилегий и неприкосновенности..... Отменить постоянство в депутатах и совете федерации, перейти на систему СССР пусть трудятся, здоровее будут... Вот и экономия и на пенсии хватит... Сократить политиков и чиновников на 50% реально всех ветвей власти... Вот где плодятся и размножаются дармоеды быстрее чем рождаемость в России...Комментировать
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