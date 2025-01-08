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"Русские, ни шагу назад. На вас вся надежда". Грузин обратился к русскому народу

"Русские, ни шагу назад. На вас вся надежда". Грузин обратился к русскому народу

4675 прочтений Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Знакомьтесь, это Зарко. Он грузин. Зарко от греческого "боец".

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
...жрать захотели, некого дурить стало, кругом одни халявщики?!
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15 час.

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