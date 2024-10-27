Приморцы станут свидетелями Бобрового суперлуния в ноябре

Ночью с 15 на 16 ноября в небе можно будет наблюдать Бобровую луну – редкое явление, получившее название из-за того, что в этот период бобры начинают обустраиваться на зиму в своих домах у реки и ручьев, сообщает PRIMPRESS.
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