Посетитель Эрмитажа повредил трон императора Павла I

Он немедленно был задержан сотрудниками Росгвардии Петербурга Сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали посетителя Эрмитажа, который во время осмотра экспонатов решил сделать селфи и уселся на тронное кресло императора Павла I, передает ТАСС.