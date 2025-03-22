Посетитель Эрмитажа повредил трон императора Павла I

Он немедленно был задержан сотрудниками Росгвардии Петербурга Сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали посетителя Эрмитажа, который во время осмотра экспонатов решил сделать селфи и уселся на тронное кресло императора Павла I, передает ТАСС.
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