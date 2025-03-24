ФСБ: задержанный чиновник передавал Киеву данные о защите объектов РФ

Сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России, задержанный по подозрению в госизмене, передавал Украине информацию о защите промышленных и энергообъектов в приграничье, а также о местах дислокации подразделений ВС РФ.
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