Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Врам Тавризов
    А где ещё 7 комментов???Дело генерала Ива...
  • Галина Смирнова
    Сделка плохая, есть вариант лучше. Регистрируем ИП "МО и Галкин*". И нанимаем туда Галкина*. Прибыль в министерство о...Галкин* предложил...
  • Александр Денисов
    Хорошо бы еще того военсудью, что Попова под подписку не выпускал, загнать куда нибудь туда, где волки срать боятся...Дело генерала Ива...

В ВС РФ созданы группировки войск «Курск», «Белгород» и «Брянск»

В ВС РФ созданы группировки войск «Курск», «Белгород» и «Брянск»

Министр обороны России Андрей Белоусов провёл заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег
Европейские военные эксперты, а так же англичане и американцы считали, что СВО будет проведено Россией в течение от 20 дней до 2-х месяцев, как одна из самых оснащенных вооружением и техникой, ведущих армий в мире. Однако, этого не произошло, может пора разобраться почему не произошло. Я, считаю, что наши военные, без поставленных сверху гражданских и генштаба, думают аналогично.
Ответить
9 час.
Кошмар
Бля, не блогеры, а какие-то суперстратеги. И почему их в Генштаб не берут?
Ответить
1 час.
Кошмар
Только проснулся? Давно уже разобрались в причинах. А за наших военных думать не надо. У них своя думалка есть.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх