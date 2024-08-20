Министр обороны России Андрей Белоусов провёл заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.
В ВС РФ созданы группировки войск «Курск», «Белгород» и «Брянск»
Комментарии
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Олег
Европейские военные эксперты, а так же англичане и американцы считали, что СВО будет проведено Россией в течение от 20 дней до 2-х месяцев, как одна из самых оснащенных вооружением и техникой, ведущих армий в мире. Однако, этого не произошло, может пора разобраться почему не произошло. Я, считаю, что наши военные, без поставленных сверху гражданских и генштаба, думают аналогично.
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9 час.
Кошмар
Бля, не блогеры, а какие-то суперстратеги. И почему их в Генштаб не берут?
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1 час.
Кошмар
Только проснулся? Давно уже разобрались в причинах. А за наших военных думать не надо. У них своя думалка есть.
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1 час.
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