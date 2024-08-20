В ВС РФ созданы группировки войск «Курск», «Белгород» и «Брянск»

Олег

Европейские военные эксперты, а так же англичане и американцы считали, что СВО будет проведено Россией в течение от 20 дней до 2-х месяцев, как одна из самых оснащенных вооружением и техникой, ведущих армий в мире. Однако, этого не произошло, может пора разобраться почему не произошло. Я, считаю, что наши военные, без поставленных сверху гражданских и генштаба, думают аналогично.