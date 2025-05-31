Глава МО Японии не стал отвечать, требовал ли Хегсет повышения военных расходов

Руководитель японского министерства обороны Гэн Накатани не стал отвечать на вопрос, требовал ли шеф Пентагона Пит Хегсет от Токио повышения военных расходов на состоявшейся в Сингапуре двусторонней встрече.
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