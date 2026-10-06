«Операция бензопилой»: чем обернулся разворот Аргентины от БРИКС к США

Несколько лет назад в Аргентине, взявшей было курс на присоединение к БРИКС, к власти пришел эпатажный президент Хавьер Милей, который пообещал спасти страну от экономических проблем, сделав ей операцию бензопилой.
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