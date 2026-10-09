Франция назвала сроки начала подготовки украинских пилотов на истребители Rafale

Франция планирует начать обучение украинских пилотов на французских истребителях Rafale осенью этого года, заявила министр вооружённых сил республики Катрин Вотрен.
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