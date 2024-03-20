Силы РФ уничтожили иностранные беспилотники

В Минобороны России рассказали о сбитых беспилотниках ВСУ. Это произошло в ночное время. Были пресечены попытки Киева совершить атаки по объектам на территории России с использованием беспилотников самолетного типа.
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