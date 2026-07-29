Улыбка Зеленского на похоронах Линдси Грэма вызвала дипломатический резонанс

Во время траурной церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом, которая прошла в Вашингтоне, объективы камер зафиксировали короткую встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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