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Регионы России

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Улыбка Зеленского на похоронах Линдси Грэма вызвала дипломатический резонанс

Улыбка Зеленского на похоронах Линдси Грэма вызвала дипломатический резонанс

Во время траурной церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом, которая прошла в Вашингтоне, объективы камер зафиксировали короткую встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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