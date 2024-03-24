WAM: самая высокая башня в мире Бурдж-Халифа окрасилась цветами флага России

Дубайский небоскреб «Бурдж-Халифа», являющийся самой высокой башней в мире, окрасился в цвета российского флага в знак памяти о жертвах теракта в Подмосковье, сообщило официальное государственное агентство новостей ОАЭ WAM.
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