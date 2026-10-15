Собственники квартир во всех десяти неаварийных домах около Канавинского рынка согласились на участие в проекте комплексного развития территории площадью 2,23 гектара, где после расселения 118 человек и сноса 30 объектов недвижимости появятся 18-этажные жилые здания и детский сад на 120 воспитанников.