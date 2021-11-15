Приднестровье хочет платить за газ России напрямую, чтобы Молдавия не присваивала себе средства

Виктор Михалев

Необходимо получить результаты аудита долгов по газу и только потом принимать решения. Если Кишинёв продолжит отказываться от своих долгов, то Проводить прямые платежи с Приднестровьем. Иначе долг будет только расти. Давать газ тем кто за него рассчитывается и не важно какое у него государственное образование. Приднестровье как островок между двух республик с антироссийской политикой, и его нужно поддерживать всеми силами.