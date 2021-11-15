Политика как она есть

38 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Приднестровье хочет платить за газ России напрямую, чтобы Молдавия не присваивала себе средства

Приднестровье хочет платить за газ России напрямую, чтобы Молдавия не присваивала себе средства

Экономика маленького Приднестровья потребляет газа больше, чем Молдавия - 1,8 млрд. кубометров, против 1,2 млрд.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Михалев
Необходимо получить результаты аудита долгов по газу и только потом принимать решения. Если Кишинёв продолжит отказываться от своих долгов, то Проводить прямые платежи с Приднестровьем. Иначе долг будет только расти. Давать газ тем кто за него рассчитывается и не важно какое у него государственное образование. Приднестровье как островок между двух республик с антироссийской политикой, и его нужно поддерживать всеми силами.
Ответить
10 час.
Алексей Сафронов
Только бездарная антигосударственная наша политика могла долгие годы позволять дотировать подобные русофобские режимы в Руине-Молдове. Позор да и только!
Ответить
2
9 час.

Картина дня

наверх