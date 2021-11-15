Экономика маленького Приднестровья потребляет газа больше, чем Молдавия - 1,8 млрд. кубометров, против 1,2 млрд.
Приднестровье хочет платить за газ России напрямую, чтобы Молдавия не присваивала себе средства
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Виктор Михалев
Необходимо получить результаты аудита долгов по газу и только потом принимать решения. Если Кишинёв продолжит отказываться от своих долгов, то Проводить прямые платежи с Приднестровьем. Иначе долг будет только расти. Давать газ тем кто за него рассчитывается и не важно какое у него государственное образование. Приднестровье как островок между двух республик с антироссийской политикой, и его нужно поддерживать всеми силами.
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