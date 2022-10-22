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Артур Дмитриев-старший: «Тарасова и Морозов вполне могли бы усложнить программу. Но внутри России даже с этим техническим набором они будут недосягаемы»

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев прокомментировал выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на первом этапе Гран-при России в Москве.

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