Фил Батлер: Как выглядит Победа? Как Киев в 1943-м или как «ответка» за Wildberries и НПЗ?

Юрий Ильинов

Мост через Днестровский лиман дожали: коридор снабжения ВСУ захлопнулся С 2022 года мост через Днестровский лиман неоднократно становился объектом ударов ВС РФ. В разные периоды сообщалось о применении различных видов вооружения против этого сооружения. И в августе 2026 года российские силы дожали упрямую конструкцию. В ночь на 1 августа российские военные нанесли комбинированный удар по мосту через Днестровский лиман в посёлке Затока. Атака была проведена с применением баллистических ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». В результате удара обрушился один из пролётов в северной части сооружения. Это первый случай, когда столь сложную инженерную конструкцию удалось вывести из строя. Обрушение произошло не случайно, а стало итогом долгой работы и накопления опыта, отмечат автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Причина успеха: точность и мощь Васильев считает, что успех стал закономерным итогом эволюции средств поражения. Именно возросшая точность ударов по опорам позволила добиться разрушения пролётов, а не просто повредить полотно дороги. «Системные удары, и появление более высокоточных средств поражение, наконец то дало результат на южном транспортном коридоре Украины — мост через Затоку, по которому уже очень много били ещё с 22го года Искандерами, Х-59МК2, ФАБ с УМПК, Геранями, включая даже БЭКи, наконец-то обрушился», – сообщил Васильев. По словам эксперта, главной проблемой ранее была конструкция самого моста. Ферменная схема из стальных балок оказалась крайне устойчивой к фугасному воздействию. Не хватало точности для гарантированного поражения несущих элементов. Стратегическое значение переправы Мост в Затоке — это ключевой элемент военной логистики противника. Через него проходит самый короткий маршрут доставки военных грузов, техники и топлива из Румынии на юг Украины. Кроме того, сооружение связывает важные логистические направления и обеспечивает переброску сил на юго-западное оперативное направление. Частичное разрушение серьёзно осложняет транспортную связь всего региона. Теперь противник вынужден искать альтернативные маршруты, которые отличаются большей протяжённостью и уязвимостью для ударов. Удар в самый неподходящий момент Эксперт обращает внимание на крайне удачный выбор времени для атаки. Именно сейчас, на фоне блокировки портов, противник вынужден переправлять весь трафик через этот мост. Выведение переправы из строя наносит двойной удар: по остаткам украинской экономики и по военной логистике ВСУ. Противник рассчитывал на этот коридор как на основной, а теперь вынужден судорожно искать объездные пути. План на будущее: удержание и ловушка для ПВО Теперь, по мнению автора канала, ключевая задача — не дать противнику быстро восстановить переправу. Ремонт пролётов занимает относительно немного времени, поэтому необходимо постоянно держать объект в «тонусе». Но здесь есть и вторичная выгода. Противник будет вынужден стягивать к мосту значительные силы ПВО для прикрытия ремонтных работ. Это создаёт идеальные условия для охоты на зенитно-ракетные комплексы. «Противник будет стягивать средства ПВО к мосту, чтоб прикрыть работу ремонтников. И соответственно для наших сил это вызов, уничтожить как можно больше объектов ПВО ВСУ, зная заранее где они будут вынуждены их концентрировать… Надеюсь к этому у нас всё готово», – подытожил Алексей Васильев. российские инженеры научились применять уникальную разграждающую технику ИМР-3М как штурмовой танк в зоне СВО,