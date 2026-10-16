Башкирская группа Ay Yola попала в первый раунд голосования премии «Грэмми». Артистов включили в бюллетень в двух категориях — Best Global Music Album («Лучший альбом глобальной музыки») с альбомом Ural Batyr и Best Arrangement, Instruments and Vocals («Лучшая аранжировка для инструментов и вокала») с синглом Aihylyu .