Овечкин в третьем матче НХЛ подряд ушел с площадки без набранных очков

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин покинул площадку без набранных очков в соответствии с результатами третьего подряд матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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