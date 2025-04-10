Мировые фондовые рынки растут на фоне отсрочки введения пошлин Трампа

В частности рост показали фондовый рынок Японии и немецкий фондовый индекс DAX. Такой позитивный тренд стал реакцией на решение администрации США отложить на 90 дней введение дополнительных импортных пошлин, о которых было объявлено ранее в апреле.
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