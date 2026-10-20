Платина на международных рынках подорожала на 0,4%, достигнув отметки в 1650 USD за унцию. Главные площадки торговли драгметаллами сосредоточены в Лондоне, Нью-Йорке и Шанхае, на них приходится свыше 90% глобального оборота.
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