История и археология: Почему 2 внучки королевы Виктории отказались выходить замуж и как искали свое счастье

Принцессы Маргарет и Патриция Коннаутские, которых их бабушка королева Виктория считала самыми красивыми принцессами британского двора, появились на свет с разницей в четыре года и росли в окружении атрибутов королевской жизни, правил и традиций.
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