NASA может заставить SpaceX отправить на Луну Toyota Lunar Cruiser

Toyota Lunar Cruiser. Изображение Toyota Возрождение американской лунной программы, над которой работает NASA, оказалось сопряжено с неожиданными проблемами и растущими расходами, что в конечном итоге привело к необходимости задействовать в ней частные компании.
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