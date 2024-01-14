Силовики Эквадора освободили 136 остававшихся в тюрьмах заложников

Полиция и армия Эквадора освободили всех заложников, остававшихся в тюрьмах после беспорядков. Как сообщила Национальная служба комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и несовершеннолетним правонарушителям SNAI, из плена бандитов вызволены 133 сотрудника тюремной охраны и 3 административных служащих.