Силовики Эквадора освободили 136 остававшихся в тюрьмах заложников

Полиция и армия Эквадора освободили всех заложников, остававшихся в тюрьмах после беспорядков. Как сообщила Национальная служба комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и несовершеннолетним правонарушителям SNAI, из плена бандитов вызволены 133 сотрудника тюремной охраны и 3 административных служащих.
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