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Статистика COVID-19

Статистика COVID-19

5 марта 2022 года в ЯНАО 1030 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 129 026)111 273 человека выздоровело1 человек умер (за весь период – 1014 человек)409 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями38 пациентов в тяжелом состоянии,12 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 458 новых случаев среди вахтовых рабочих […]5 марта 2022 года в ЯНАО 1030 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 129 026)111 273 человека выздоровело1 человек умер (за весь период – 1014 человек)409 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями38 пациентов в тяжелом состоянии,12 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 458 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 058) 985 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 117 968) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

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