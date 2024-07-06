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До 20 возросло число пострадавших в результате атак ВСУ на ДНР 6 июля

До 20 возросло число пострадавших в результате атак ВСУ на ДНР 6 июля

Global Look Press/Nikolay Gyngazov До 20 выросло число граждан, пострадавших в результате атак ВСУ на ДНР 6 июля, сообщает Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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