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Роналду забил «Монастиру» в Кубке арабских чемпионов. Это первый гол форварда «Аль-Насра» в сезоне

Португальский нападающий «Аль-Насра» отметился забитым мячом в игре против тунисского «Монастира» (4:1).

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