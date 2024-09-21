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А ВДРУГ ВОЙНА? В БЕЛОМ ДОМЕ ОПАСАЮТСЯ ПОЛНОМАСШТАБНОГО КОНФЛИКТА МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ И "ХЕЗБОЛЛОЙ" - POLITICO

Администрация президента США Джо Байдена опасается, что Израиль и "Хезболла" начнут войну. Это может случиться из-за взрывов техники в Ливане и израильского авиаудара по пригороду Бейрута, пишет Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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Комментарии
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Лев Добрый
Встретить более нахальную власть, чем власть в пиндостане, УМУ непостижимо!😜👈😱👍
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16 час.

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