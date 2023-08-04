Ванилла SU

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Балерина Майя Плисецкая давала всем мечтающим похудеть один единственный совет: «Не есть!», но современные специалисты нашли более лояльный способ избавления от лишних килограммов.

Балерина Майя Плисецкая давала всем мечтающим похудеть один единственный совет: «Не есть!», но современные специалисты нашли более лояльный способ избавления от лишних килограммов.

﻿﻿Кажется, мечта сбросить лишние килограммы, не соблюдая диету. Однако европейские диетологи считают, что такой поворот вполне реален, главное уметь договариваться со своим телом и больше не нужно сидеть на изнуряющих диетах или отказываться от любимых продуктов.

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