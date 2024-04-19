Прокуратура Дальнегорска добивается наказания двум приморцам за вспышку туберкулеза среди детей

Представитель прокуратуры города Дальнегорска поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения подозреваемым в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
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