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Прокуратура Дальнегорска добивается наказания двум приморцам за вспышку туберкулеза среди детей

Прокуратура Дальнегорска добивается наказания двум приморцам за вспышку туберкулеза среди детей

Представитель прокуратуры города Дальнегорска поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения подозреваемым в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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