РУССКИЕ ДРУЖИНЫ ЛОВЯТ МИГРАНТОВ-НАРУШИТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ ПОЛИЦИИ

Не только нужно ловить нарушителей, передавая их органам правопорядка нужно фиксировать кому передали и какие нарушения и нужно требовать какие меры приняты. Только тогда не смогут быть уверены что нарушители понесли заслуженное наказание.

Это не решение проблемы , необходима массовая проверка всей разрешительной документации , в первую очередь мигрантов получивших паспорт РФ . 15 миллионов для России это много , учитывая низкую рождаемость коренных народов России , количество мигрантов должно быть менее 1 миллиона. Приглашать и давать гражданство следует только представителям коренных народов России и высококлассным специалистам других национальностей, но не людям чуждой культуры и менталитета.

Анатолий Витушкин

Дружинники- это не решение проблемы. Дружинник - человек не бездельник, у него есть семья, ему нужно заниматься воспитанием своих детей, нужно отдохнуть после рабочего дня, посмотреть новости жизни в стране; долго не подружинишь. Суть в том, что государство, вследствие не продуманности миграционной политики, создало проблему для русского местного населения и оказалось не способным защитить население от дикого произвола приехавших ненавистников русских и просто бандитов. В стране существует институт полиции, его и надо развивать для защиты населения, а не уходить от проблемы.