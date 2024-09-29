В Джанкое полицейские провели профилактическую беседу с учащимися школы-интернат

В рамках проведения Всероссийской недели безопасности дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции и отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Джанкойский» встретились с учащимися местной санаторной школы-интернат.
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