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Чешский сенат не разрешил женщинам иметь гендерно-нейтральные фамилии

Чешский сенат не разрешил женщинам иметь гендерно-нейтральные фамилии

Верхняя палата парламента Чешской Республики с минимальным перевесом (26 сенаторов из 51, присутствовавшего на заседании) отклонила законопроект о праве женщин самим выбирать, указывать ли свою фамилию в документах в мужском или женском варианте.

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