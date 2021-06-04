Чешский сенат не разрешил женщинам иметь гендерно-нейтральные фамилии

Верхняя палата парламента Чешской Республики с минимальным перевесом (26 сенаторов из 51, присутствовавшего на заседании) отклонила законопроект о праве женщин самим выбирать, указывать ли свою фамилию в документах в мужском или женском варианте.
Верхняя палата парламента Чешской Республики с минимальным перевесом (26 сенаторов из 51, присутствовавшего на заседании) отклонила законопроект о праве женщин самим выбирать, указывать ли свою фамилию в документах в мужском или женском варианте.
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