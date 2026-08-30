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Воронежские новости

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Аналитики опровергли фейк о сокращении учителей в Воронежской области

Аналитики опровергли фейк о сокращении учителей в Воронежской области

Специалисты по борьбе с дезинформацией установили, что видео является подделкой, так называемым дипфейком.

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