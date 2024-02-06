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В США рыбак в одиночку выловил акулу весом 544 кг

В США рыбак в одиночку выловил акулу весом 544 килограмма. Как пишет Лента.ру, мужчина из штата Флорида использовал для ловли «самую крупную наживку из всех возможных» — голову 36-килограммового желтоперого тунца.

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