На Троицу до кладбищ Новосибирска запустят дополнительный транспорт

3 и 4 июня горожан будут ждать оборудованные маршрутными трафаретами автобусы до кладбищ.В дни празднования православного праздника Святой Троицы новосибирцам будет проще добраться до кладбищ, куда сибиряки традиционно отправляются помянуть усопших.