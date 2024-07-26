В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям

День памяти детей — жертв войны в Донбассе пройдет в России 27 июля. Дату учредили власти Донецкой Народной Республики (ДНР) в 2022 году, а вдохновителем ее стал военкор «Известий» Семен Еремин, который погиб весной этого года при атаке дронов ВСУ.