Российские танки по зеленым газонам несутся к украинской границе

Послушала вчера в вечерних новостях ВВС «проникновенное» обращение господина Блинкина к жителям России Вы заслуживаете лучшей жизни, не ходите на войну с Украиной, лучше повернитесь задом к Западу, спустите штаны и нагнитесь, как вы это делали в девяностые годы, ведь мы так хорошо тогда все вместе жили (мой перевод с блинкиновского эзопова языка на общедоступный русский)… Физиономия при этом у Блинкина была эпической — мимики ноль, маскообразное лицо под маской, глаза как у мороженого хека, голос немодулированный… Если заменить американский английский на немецкий, то можно было бы принять речь Блинкина за текст листовок, разбрасывавшихся немцами с воздуха над позициями Красной Армии в 1941 году… «сдавайся, рюсккий зольдатен, тебя ждет теплый постель и кружка бафарский пиво, я-я»… Даже представить себе не могу того морального, интеллектуального и эмоционального напряжения, в котором находится Лавров, вынужденный общаться с этими кровавыми клоунами (особенно интеллектуального, ибо серьезно и уважительно разговаривать с дураками могут только психиатры с многолетним стажем работы)… Тут еще читаю, с каким восторгом западная (немецкая и британская пресса) описывают «дебют» фрау Бербок в качестве министра иностранных дел… Женшшына! Всего сорок один годик ей! Против Лаврова, который сидит на своем месте уже семнадцать лет! В медвежьей берлоге (перевод дословный)! И она поставила Лаврова на место! Своим ледяным взором и железной выдержкой! Не испугалась! Напротив, продемонстрировала России, что никаких поблажек ей не будет, а СП-2 — это не оружие России против Украины и ЕС, а оружие Украины и ЕС против России! Уряя! Да здравствует феминизм, зеленая повестка и ЛГБТ-плюс-квир-и все остальные буквы алфавита… Тут Байден еще оскоромился с «незначительным неглубоким вторжением», да так, что Камилла Харрис прибежала на помощь с воплями «мы разорвем разорванную Обамой в клочья российскую экономику на еще более мелкие клочки»… Ей вторит министр иностранных дел Великобритании, катавшаяся на танке в шлеме Лиз Трасс — мы накажем Россию, мы ей так хвост прижмем, что мало не покажется (у самой в стране старики и малоимущие от холода умирают, но показывать она будет России, поговаривают, что эта овце-курица — главный претендент на пост премьер-министра в том случае, если Бориску все-таки удастся сковырнуть, но пока что Бориска держится всеми членами за свое место, не сдается)… По телевизору показывают документальные кадры — как российские танки катятся прямо к границе Украины, что характерно, земля, по которой катятся эти танки покрыта пожухлой и зеленой травой… да-да, травой, не снегом… это где в России зимой зеленая трава кроме Крыма? Тупорылые монтажники на ВВС думают, что в России, как в Англии, зимой все газоны зеленые, что ли, как у нас во дворе, с морозоустойчивыми маргаритками? И все это скармливается британскому, и не только, обывателю на полном серьезе… ждем-с, как бедный Лавров будет разговаривать с этим muppet Блинкиным, кто кого в гляделки переиграет… Люсинэ Аветян, Великобритания.