Ситуация на передовой для ВСУ гораздо хуже, чем они признают — FT

На Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже свои нынешние позиции, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов НАТО и Европы.