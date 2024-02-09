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Ситуация на передовой для ВСУ гораздо хуже, чем они признают — FT

Ситуация на передовой для ВСУ гораздо хуже, чем они признают — FT

На Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже свои нынешние позиции, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов НАТО и Европы.

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