От запаха мочи, работает проверено!

Анатолий Рябенко

Если приняли решение содержать кошку, собаку или иную животину так будьте любезны аккуратно и добросовестно выполнять обязанности слуги этой живности. А запахи и фекалии это награда за добросовестный бесплатный и затратный труд. Кто этого не понимает так и жаловаться не прилично.