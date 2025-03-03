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От запаха мочи, работает проверено!

От запаха мочи, работает проверено!

Друзья, если кошка или собака испортили ламинат, вот вам совет, работает проверено. ✔Делитесь пожалуйста этим видео с друзьями, им тоже это пригодится!!! Мой канал в телеграм - https://t.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Если приняли решение содержать кошку, собаку или иную животину так будьте любезны аккуратно и добросовестно выполнять обязанности слуги этой живности. А запахи и фекалии это награда за добросовестный бесплатный и затратный труд. Кто этого не понимает так и жаловаться не прилично.
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