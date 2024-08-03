В Китае хотят объединить телевизионный и сетевой контент

Китайское телевидение будет активнее транслировать создаваемую в интернете визуальную продукцию. Об этом говорится в опубликованных на сайте Государственного управления радиовещания и телевидения КНР рекомендациях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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