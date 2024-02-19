Север Столицы
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Север Столицы

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Распоряжение от 15 февраля 2024 г. № 13799 Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г.

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